В России усилят подготовку по не входящим в ЕГЭ предметам

Минпросвещения: в России усилят подготовку по предметам, не входящим в ЕГЭ

В России планируется усилить подготовку по школьным предметам, которые не входят в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

Такую информацию министр раскрыл во время заседания Госсовета по наставничеству.

«В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ, — это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд», — пояснил он.

По его словам, министерство также планирует развивать школьный туризм и различные экскурсии.

Ранее Кравцов заявил, что в российских школах полностью убрали третью смену. «В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1 179. Отремонтировано более 3,5 тысячи школ», — сказал министр.