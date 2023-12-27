В российских школах убрали третью смену
Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что в школах убрали третью смену
В российских школах убрали третью смену. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.
Такую информацию министр раскрыл во время заседания Госсовета по наставничеству.
«В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1 179. Отремонтировано более 3,5 тысячи школ», — сказал он.
Ранее Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.
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