В Венгрии рассказали о спорных вопросах перед встречей Орбана с Зеленским

Замглавы МИД Венгрии Мадьяр: спорные вопросы перед встречей с Зеленским остаются

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским лидером Владимиром Зеленским прорабатывается, однако остаются спорные вопросы, до решения которых переговоров не будет. Об этом заявил замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр в интервью Magyar Nemzet.

«Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы, находящиеся на столе переговоров. Мы еще не дошли до этого, поэтому встреча сейчас не своевременная, но мы над этим работаем», — отметил дипломат.

Он также добавил, что украинская сторона начала некоторые шаги для удовлетворения запросов Будапешта. Однако в Венгрии отмечают сохранение высокого градуса воинственной риторики Киева, мешающей конструктивному диалогу.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли сообщество принять Украину в свой состав вместе с освобожденными регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. В частности, политика интересует, о приеме каких конкретно территорий идет речь, а также численности их населения.