Встречавший российских военных мальчик Алеша проводил отца на СВО

Встречавший военных Алеша из Белгородской области проводил на СВО отца

Мальчик Алеша (Алексей П.), ставший известным благодаря тому, что встречал у дороги колонны и отдельные автомобили с российскими военными, проводил на спецоперацию отца. Об этом сообщил телеканал НТВ в своем репортаже, на материал обратил внимание портал «Бел.ру».

Отец мальчика отправился в зону специальной военной операции (СВО) четыре месяца назад. Сам мужчина сообщил, что отправился на СВО добровольцем. А журналист телеканала уточнил, что отец Алеши выполняет задачи в районе Артемовска в составе десантно-штурмового отряда.

«Мы с папой разговариваем почти каждый день. Когда он на задачах, может быть, три дня проходит, и мы с ним общаемся», — рассказал мальчик.

Ранее сообщалось, что Гавриил Дорошин — человек, называющий себя потомком российского императора Николая I в восьмом поколении — стал пулеметчиком на специальной военной операции. Позже Дом Романовых открестился от Дорошина и заявил, что тот не имеет отношения к царской семье,