Занимавшегося сексом с девочкой-подростком полицейского заключили под стражу

Суд на Урале арестовал на 2 месяца оперативника угрозыска за секс со школьницей

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции за секс с 13-летней школьницей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Полицейский пробудет под стражей до 24 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста») УК РФ.

О задержании 33-летнего силовика стало известно в среду, 27 декабря. По данным Ura.ru, фигуранту 33 года, он женат и воспитывает маленького ребенка. Кроме того, полицейский неоднократно участвовал в розыске той самой девочки-подростка, которая часто убегала из дома.

