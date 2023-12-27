Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 27 декабря 2023Силовые структуры

Занимавшегося сексом с девочкой-подростком полицейского заключили под стражу

Суд на Урале арестовал на 2 месяца оперативника угрозыска за секс со школьницей

Фото: Minerva Studio / Shutterstock / Fotodom

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции за секс с 13-летней школьницей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Полицейский пробудет под стражей до 24 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста») УК РФ.

О задержании 33-летнего силовика стало известно в среду, 27 декабря. По данным Ura.ru, фигуранту 33 года, он женат и воспитывает маленького ребенка. Кроме того, полицейский неоднократно участвовал в розыске той самой девочки-подростка, которая часто убегала из дома.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные овладели важным опорным пунктом в ДНР. Там нашли арсенал западных ракет

      Семейная пара в шутку вызвала полицейских и покусала их

      В СПЧ рассказали об особой жестокости преступлений мигрантов из одного региона

      Принца Эндрю напугала публикация списка клиентов финансиста-педофила

      Премьер Польши попросил не блокировать границу с Украиной

      Треть украинцев оказались недовольны развитием страны

      Занимавшегося сексом с девочкой-подростком полицейского заключили под стражу

      В США с туриста посреди дня под дулом пистолета сняли Rolex за 4 миллиона рублей

      Борец-чемпион ответил на сравнение Винер российских спортсменов с бомжами

      В Минфине оценили сроки снижения ключевой ставки в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости