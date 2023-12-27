Звезда оскароносного фильма «Паразиты» найден мертвым

«Ренхап»: звезда фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым

Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым в парке Сеула. Актеру было 48 лет, сообщает южнокорейское информагентство «Ренхап».

Отмечается, что ранее в полицию поступило сообщение о том, что актер ушел из дома. Позже правоохранители обнаружили автомобиль мужчины возле сеульского парка. По данным агентства, Ли Сон Гюн находился внутри машины и был без сознания.

Сообщается, что актер оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается. «Ренхап» уточняет, что артист находился под следствием из-за предполагаемого употребления наркотиков.

Международную известность он приобрел после съемок в «Паразитах». Ли Сон Гюн исполнил роль Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким.

Картина «Паразиты» вышла на экраны в 2019 году и завоевала четыре премии «Оскар». Она стала первым южнокорейским фильмом, которому удалось получить награду, и первой лентой не на английском языке, победившей в категории «Лучший фильм». «Паразиты» также стали лауреатом «Золотой Пальмовой ветви» и премии «Золотой глобус».