105-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

105-летняя жительница США из Огайо отпраздновала день рождения бокалом виски

Женщина из США отпраздновала день рождения бокалом виски. Об этом пишет Fox News.

Флоренс Хакман из Огайо отметила 105-летие 16 декабря в доме для престарелых Traditions of Deerfield в компании из более чем 50 гостей. Главным подарком на ее празднике стала корзина со 105 мини-бутылочками напитка на основе виски с корицей Fireball. Компания сделала ей такой сюрприз, потому что Хакман выпивает одну бутылочку Fireball каждый день и считает это своего рода алкогольным секретом своего долголетия. Родившаяся в 1918 году женщина была приятно удивлена подарком и призналась, что он стал для нее «полной неожиданностью».

Хакман и ее гости насладились не только виски, но и матчем по американскому футболу. Прожившая большую часть в городе Цинциннати Хакман болеет за местную команду Cincinnati Bengals.

Персонал Traditions of Deerfield в своем пресс-релизе в честь 105-летия постоялицы назвал Хакман «душой компании» и живым примером того факта, что можно наслаждаться жизнью и в зрелом возрасте.

После новостей о Хакман и ее любви к виски, несмотря на возраст, жители Цинциннати стали использовать хештег #FireballFlo, чтобы поздравить именинницу в социальных сетях.

Ранее 106-летняя жительница США отметила день рождения и назвала «вредный» секрет долголетия. Она считает, что прожила столько лет благодаря любимым сладостям.