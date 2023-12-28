45 российских военных наградили за проявленный героизм при взятии Марьинки
За проявленные мужество, отвагу и героизм при освобождении Марьинки наградили 45 военнослужащих группировки войск «Южная». Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Солдаты получили боевые награды — ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты VI степени.
Награды военнослужащим передал заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров, уточнили в Минобороны.
Жаров поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм.
До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Марьинку, скорее всего, будут восстанавливать, хотя город и сильно разрушен.
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины.