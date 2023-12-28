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08:53, 28 декабря 2023Россия

45 российских военных наградили за проявленный героизм при взятии Марьинки

Минобороны РФ: 45 военных группировки «Южная» наградили за освобождение Марьинки

Фото: News.ru / Globallookpress.com

За проявленные мужество, отвагу и героизм при освобождении Марьинки наградили 45 военнослужащих группировки войск «Южная». Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Солдаты получили боевые награды — ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты VI степени.

Награды военнослужащим передал заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров, уточнили в Минобороны.

Жаров поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Марьинку, скорее всего, будут восстанавливать, хотя город и сильно разрушен.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины.

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      Анна Щербакова
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