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16:32, 27 декабря 2023Бывший СССР

Пушилин высказался о восстановлении Марьинки

Глава ДНР Пушилин заявил, что Марьинку будут восстанавливать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Марьинку, скорее всего, будут восстанавливать, хотя город и сильно разрушен, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.

«Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом — это очень важное событие то, что Марьинка освобождена», — сказал он журналистам.

Глава ДНР также сообщил, что Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться Вооруженными силами Украины (ВСУ) после взятия этого населенного пункта.

Ранее Пушилин заявил, что Марьинку необходимо освободить для дальнейшего продвижения к следующим населенным пунктам.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов ВСУ. Как пояснил глава ведомства, освобождение Марьинки не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

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      Анастасия Яланская
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