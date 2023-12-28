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14:45, 28 декабря 2023Россия

В России прокомментировали участие бывших военнопленных в СВО

Депутат Швыткин поддержал решение об участии бывших военнопленных в СВО

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывшие военнопленные, осознавшие свои ошибки, имеют право на участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Перед принесением присяги они проходят тщательную проверку, потому вероятность их перехода на сторону противника невысока. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Я поддерживаю такое решение. Это правильно, когда военнопленные, осознавшие свою вину, встали на сторону вооруженных сил Российской Федерации и участвуют в боевых действиях. Считаю, это правильно», — сказал политик.

Он добавил, что существует определенный риск, что бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейдут на сторону противника, но подчеркнул, что такой риск есть всегда, исключить его полностью невозможно.

«На сто процентов гарантировать успех нельзя. Но система выстроена так, что их проверяют от и до прежде, чем они вступят в вооруженные силы РФ и примут присягу. Это не просто формальность», — объяснил Швыткин.

Ранее сообщалось, что бывшие пленные украинские военнослужащие из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», приняли первый бой с ВСУ.

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