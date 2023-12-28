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12:58, 28 декабря 2023Наука и техника

Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

Parkiet: в CD Projekt RED не стали раскрывать дату релиза сиквела Cyberpunk 2077

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский рассказал о новых играх студии в интервью польскому изданию Parkiet. Материал доступен на сайте медиа.

В разговоре Кичиньский подтвердил, что покидает пост руководителя компании 1 января 2024 года. До 2025 года специалист станет директором по стратегии. В интервью Адам Кичиньский рассказал о будущих играх студии, в частности отметив, что в 2014 году CD Projekt RED не будет анонсировать новые тайтлы.

По словам Кичиньского, такой консервативный подход вызван провалом Cyberpunk 2077, когда студия выпустила фактически «сырую» игру. Топ-менеджер заявил, что компания вынесла урок и не будет называть точных сроков выхода тайтлов раньше времени. Однако он отметил, что работа над созданием продолжения «Ведьмака» и сиквела Cyberpunk 2077 идет.

В 2024 году CD Projekt RED будет заниматься четырьмя проектами — новой частью «Ведьмака», продолжением Cyberpunk 2077, ремейком первого «Ведьмака» и мультиплеерной игрой по вселенной «Ведьмака». В частности, новая часть Cyberpunk 2077 находится на концептуальной стадии.

В конце ноября представители CD Projekt RED заявили, что работа над игрой «Ведьмак 4» — приоритет студии. Также одна из команд внутри компании занимается производством продолжения Cyberpunk 2077.

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      Андрей Ставицкий
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