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14:51, 28 декабря 2023Мир

В Германии заявили о надежде на США в вопросе помощи Украине

Представитель кабмина ФРГ Бюхнер: Шольц ожидает от США продолжения помощи Киеву

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что Вашингтон будет следовать своим обещаниям о продолжении военной и экономической помощи официальному Киеву. О позиции главы немецкого правительства по данном вопросу заявил официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает ТАСС.

«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — рассказал в ходе брифинга Бюхнер.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что на данный момент Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине. При этом Линднер отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран. «Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше», — резюмировал он.

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      Виктория Кондратьева
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