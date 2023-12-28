Астрономы провели наблюдения космического объекта неизвестного происхождения

arXiv: астрономы провели наблюдения неизвестного космического объекта AT 2019avd

Международная группа астрономов провела наблюдения за космическим объектом неизвестного происхождения AT 2019avd, чтобы попытаться больше узнать о его природе. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Объект AT 2019avd с красным смещением 0,028 представляет собой своеобразный транзиент, открытый Центром переходных процессов Цвикки (ZTF) в 2009 году. Переходный процесс был обнаружен на различных длинах волн, от радио до мягкого рентгеновского излучения. Также он продемонстрировал два эпизода повторяющихся вспышек, охватывающих более двух лет.

Наблюдения AT 2019avd показали, что транзиент демонстрирует высокую рентгеновскую изменчивость как в короткие периоды времени длительностью от сотен до тысяч секунд, так и в течение нескольких лет. Хотя поведение объекта характерно для приливного разрушения звезды черной дырой (tidal disruption event, TDE), две оптические вспышки являются нетипичными для этого явления.

Ученые отметили несколько уникальных особенностей. Так, было замечено резкое падение светимости AT 2019avd, которое произошло примерно через 225 дней после пика рентгеновского излучения. Это падение светимости сопровождалось увеличением жесткости рентгеновского излучения. Астрономы планируют продолжить исследования, чтобы увидеть, достигнет ли транзиент стандартной для TDE картины излучения.