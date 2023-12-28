Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:32, 28 декабря 2023Наука и техника

Астрономы провели наблюдения космического объекта неизвестного происхождения

arXiv: астрономы провели наблюдения неизвестного космического объекта AT 2019avd

Фото: Wang et al, 2023 / phys.org

Международная группа астрономов провела наблюдения за космическим объектом неизвестного происхождения AT 2019avd, чтобы попытаться больше узнать о его природе. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Объект AT 2019avd с красным смещением 0,028 представляет собой своеобразный транзиент, открытый Центром переходных процессов Цвикки (ZTF) в 2009 году. Переходный процесс был обнаружен на различных длинах волн, от радио до мягкого рентгеновского излучения. Также он продемонстрировал два эпизода повторяющихся вспышек, охватывающих более двух лет.

Наблюдения AT 2019avd показали, что транзиент демонстрирует высокую рентгеновскую изменчивость как в короткие периоды времени длительностью от сотен до тысяч секунд, так и в течение нескольких лет. Хотя поведение объекта характерно для приливного разрушения звезды черной дырой (tidal disruption event, TDE), две оптические вспышки являются нетипичными для этого явления.

Ученые отметили несколько уникальных особенностей. Так, было замечено резкое падение светимости AT 2019avd, которое произошло примерно через 225 дней после пика рентгеновского излучения. Это падение светимости сопровождалось увеличением жесткости рентгеновского излучения. Астрономы планируют продолжить исследования, чтобы увидеть, достигнет ли транзиент стандартной для TDE картины излучения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Азербайджан нашел еще один повод для споров с Арменией и пригрозил последствиями

      Названо число доверенных лиц Путина на выборах-2024

      Популярная блогерша рассказала о провальном кастинге в шоу «Голос»

      Врач раскрыла ранние симптомы рака прямой кишки

      Названы топ-5 сервисов для бронирования жилья в России

      Росгвардейцы сбили украинский БПЛА самолетного типа в ДНР

      В «Росэнергоатоме» оценили сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

      Непобежденный брат Нурмагомедова пожаловался на отсутствие соперников в UFC

      Бывшие топ-менеджеры Apple создадут альтернативу iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости