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19:09, 28 декабря 2023Силовые структуры

Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

В Москве арестовали гендиректора компании «Серконс» за нападение на блогеров

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора ООО «Серконс» Андрея Григорьева за нападение на блогеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта обвиняют по статьям о хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Он пробудет под стражей до 26 февраля 2024 года. Процесс прошел в закрытом режиме.

По версии следствия, которую приводит «Коммерсантъ», в марте 2019 года Григорьев вместе с соучастниками напал на съемочную группу «Росдержавы», когда та приехала снимать сюжет к компании «Серконс» на Дубнинской улице.

Главный редактор издания Ян Кателевский и блогер Александр Дорогов, по их словам, пытались отстоять права незаконно уволенной сотрудницы. Для этого они проникли в офис, что закончилось потасовкой с применением слезоточивого газа из баллончика.

Двоих соучастников Григорьева осудили ранее, еще двое скрылись на Украине. Сам Григорьев свою вину не признает.

Компания «Серконс» считается крупнейшей в области сертификации, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и других сфер деятельности, требующих оформления разрешительной документации.

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      Илона Палей
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