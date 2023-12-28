Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

В Москве арестовали гендиректора компании «Серконс» за нападение на блогеров

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора ООО «Серконс» Андрея Григорьева за нападение на блогеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта обвиняют по статьям о хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Он пробудет под стражей до 26 февраля 2024 года. Процесс прошел в закрытом режиме.

По версии следствия, которую приводит «Коммерсантъ», в марте 2019 года Григорьев вместе с соучастниками напал на съемочную группу «Росдержавы», когда та приехала снимать сюжет к компании «Серконс» на Дубнинской улице.

Главный редактор издания Ян Кателевский и блогер Александр Дорогов, по их словам, пытались отстоять права незаконно уволенной сотрудницы. Для этого они проникли в офис, что закончилось потасовкой с применением слезоточивого газа из баллончика.

Двоих соучастников Григорьева осудили ранее, еще двое скрылись на Украине. Сам Григорьев свою вину не признает.

Компания «Серконс» считается крупнейшей в области сертификации, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и других сфер деятельности, требующих оформления разрешительной документации.