Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора ООО «Серконс» Андрея Григорьева за нападение на блогеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранта обвиняют по статьям о хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Он пробудет под стражей до 26 февраля 2024 года. Процесс прошел в закрытом режиме.
По версии следствия, которую приводит «Коммерсантъ», в марте 2019 года Григорьев вместе с соучастниками напал на съемочную группу «Росдержавы», когда та приехала снимать сюжет к компании «Серконс» на Дубнинской улице.
Главный редактор издания Ян Кателевский и блогер Александр Дорогов, по их словам, пытались отстоять права незаконно уволенной сотрудницы. Для этого они проникли в офис, что закончилось потасовкой с применением слезоточивого газа из баллончика.
Двоих соучастников Григорьева осудили ранее, еще двое скрылись на Украине. Сам Григорьев свою вину не признает.
Компания «Серконс» считается крупнейшей в области сертификации, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и других сфер деятельности, требующих оформления разрешительной документации.