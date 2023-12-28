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17:30, 28 декабря 2023Россия

ГИБДД назвала сроки рейдов на новогодних каникулах

ГИБДД Москвы объявила о новогодних рейдах по выявлению пьяных водителей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В период новогодних каникул в Москве будут проводиться рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом заявили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), сообщение приводит ТАСС.

Отмечается, что рейды начнутся уже 29 декабря. «С 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года столичная Госавтоинспекция будет проводить усиленную работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами», — назвали сроки рейдов в инспекции.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России подорожает процедура техосмотра (ТО) автомобилей. Введение новых тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы.

По подсчетам журналистов, в большинстве российских регионов стоимость ТО легковых автомобилей после Нового года поднимется на 12 процентов.

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      Марк Леонов
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