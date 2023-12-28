Главком ВСУ защитил диссертацию по праву
Главком ВСУ Валерий Залужный защитил докторскую диссертацию по праву
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Одесской юридической академии и получил степень доктора философии. Соответствующая информация опубликована на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).
Содержание диссертации не разглашается, поскольку составляет государственную тайну в сфере обороны. При этом известно, что тема работы связана, в частности, с военной дисциплиной и дисциплинарными нарушениями и взысканиями.
Ранее Залужный заявил, что в следующем году Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут к стратегии сохранения людей. По его словам, удалось найти решения почти всех проблем.