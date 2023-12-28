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09:16, 28 декабря 2023Спорт

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вашингтон» Овечкина

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон» Овечкина

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 28 декабря, и завершилась со счетом 5:1. Одержать победу «рейнджерам» помог российский форвард Артемий Панарин, который отметился голом и результативной передачей.

Российские хоккеисты Вашингтона, среди которых Александр Овечкин, не отметились результативными действиями. Капитан «Кэпиталс» ушел с площадки без набранных очков во второй игре подряд.

«Рейнджерс» набрали 49 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В активе «Вашингтона» 39 очков, клуб находится на восьмой позиции.

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      Алексей Гусев
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