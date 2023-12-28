Гора яблок на трассе в российском регионе попала на видео

В Башкортостане на трассе M5 перевернулась фура с яблоками

На трассе М5 (Уфа — Самара) Чишминского района Башкортостана перевернулась фура с яблоками и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Видео с горой яблок снял проезжавший мимо автомобилист. На кадрах из российского региона видна россыпь яблок длиной более десятка метров, которая занимает две дорожные полосы. По дороге также разбросаны несколько десятков коробок из-под фруктов.

По данным Telegram-канала, при аварии «от прицепа ничего не осталось», водитель при этом не пострадал.

По данным сообщества во «ВКонтакте» «БАШ ДТП НОВОСТИ УФА», авария произошла ночью. На опубликованной фотографии виден перевернувшийся грузовик, лежащий перпендикулярно дороге. Отмечалось, что из-за ДТП трассу перекрывали.

Ранее вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал об опасности езды после снегопада. По его словам, вероятность попадания в ДТП в этот период возрастает на 11,5 процента. Чаще всего машины сталкиваются друг с другом или наезжают на антипарковочные препятствия.