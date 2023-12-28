Граждан Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий

Министр Жолнович: без финпомощи Запада на Украине не будет индексации пенсий

Кабмин Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если от Запада не поступит ожидаемая финансовая помощь. Об этом заявила министр социальной политики республики Оксана Жолнович, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Она уточнила, что на выплату пенсий в прежнем размере должно хватить средств, полученных от налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что украинское правительство выделило 1,74 миллиарда гривен на развитие уроков по предмету «защита Украины». Во время них, в частности, детей планируют обучать управлению беспилотниками и стрельбе по макетам в учебных тирах.