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17:06, 28 декабря 2023Бывший СССР

Граждан Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий

Министр Жолнович: без финпомощи Запада на Украине не будет индексации пенсий

 Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кабмин Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если от Запада не поступит ожидаемая финансовая помощь. Об этом заявила министр социальной политики республики Оксана Жолнович, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Она уточнила, что на выплату пенсий в прежнем размере должно хватить средств, полученных от налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что украинское правительство выделило 1,74 миллиарда гривен на развитие уроков по предмету «защита Украины». Во время них, в частности, детей планируют обучать управлению беспилотниками и стрельбе по макетам в учебных тирах.

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      Алевтина Запольская
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