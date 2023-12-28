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14:25, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине выделили средства на обучение детей стрельбе и управлению дронами

Кабмин Украины выделил средства на обучение детей стрельбе и управлению дронами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Кабинет министров Украины выделил 1,74 миллиарда гривен из бюджета на развитие уроков по предмету «защита Украины». Об этом сообщает Министерство образования и науки республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 1,64 миллиарда гривен будет отправлено на закупку компьютерного оборудования и средств обучения для учебных кабинетов. Еще 100 миллионов гривен потратят на повышение квалификации учителей.

В частности, детей планируется обучать управлению дронами и стрельбе по макетам в учебных тирах. Кроме того, планируется приобрести аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты для обучения медицинской помощи и учебные наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине начали отправлять на службу в Вооруженные силы Украины подростков-сирот. По ее словам, таким образом Киев возрождает на Украине гитлерюгенд.

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      Александр Курбатов
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