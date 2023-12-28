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10:48, 28 декабря 2023Спорт

Игравший в РПЛ боснийский футболист пожалел об отъезде из России

Игравший в РПЛ боснийский футболист Крунич пожалел об отъезде из России
Бранислав Крунич (слева)

Бранислав Крунич (слева). Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший боснийский футболист Бранислав Крунич рассказал о периоде выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.

«Я в принципе жалею, что ушел из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет», — заявил Крунич.

По словам боснийца, после возвращения на родину он поня, что стал русским человеком. «В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — отметил Крунич.

В России Крунич играл с 2005 по 2009 год. Он выступал за «Томь» и ФК «Москва». Игрок завершил карьеру в 2019 году и с 2023-го возглавляет боснийский клуб «Железничар».

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      Алексей Гусев
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