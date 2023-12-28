Иностранцы массово устремились в Россию после введения одной системы

РСТ: введение в России электронных виз дало толчок развитию въездного туризма

Иностранцы массово устремились в Россию после появления электронных виз. Введение этой системы дало толчок для развития въездного туризма, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Гендиректор туроператора «Тари-тур» Марина Левченко заявила, что в 2023 году в РФ прибыло бы еще больше туристов, если бы механизм запустили раньше, а не к осени, которая считается низким сезоном для российского рынка.

Специалисты также сообщили, что в страну прежде всего прибывают путешественники из КНР, Турции, Катара и Индии. «Из Китая мы видим не только группы, но и индивидуальных туристов, а также бизнесменов, — добавила Левченко. — Программы заказываются самые разные, от классических до сложных, комбинированных».

Эксперт подчеркнула, что заметного роста въездного турпотока стоит ожидать в конце весны 2024 года. «По нашим прогнозам, будет расти поток из стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Малайзии, Таиланда», — резюмировала она.

Ранее в декабре заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что количество заявок на визы в Россию растет. Дипломат указал, что за последние месяцы 2023 года наблюдается восстановление отложенного спроса туристов на поездки в страну.

