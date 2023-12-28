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23:32, 28 декабря 2023Экономика

Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией

Глава ЦБ Ирана Фарзин: валютное соглашение с Россией будет заключено в 2024 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин анонсировал подписание валютного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

По его словам, стороны подпишут валютное соглашение, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, в первом квартале 2024 года.

Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге. Документ придет на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Свои подписи под ним поставили также представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Переговоры о заключении соглашения вышли на финишную прямую годом ранее.

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