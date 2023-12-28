Попытки прогнать дикого кабана с дороги в Подмосковье попали на видео

В подмосковных Мытищах полиция попыталась прогнать дикого кабана с дороги

В подмосковных Мытищах кабана, вышедшего на оживленную дорогу, попыталась прогнать полиция. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Попытки правоохранителей заставить дикое животное вернуться в лес попали на видео. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как полицейский автомобиль медленно движется за кабаном. Однако тот не спешит покидать проезжую часть и в какой-то момент останавливается перед машиной.

О дальнейшей судьбе дикого животного не сообщается.

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