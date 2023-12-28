Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что бюллетень Кадырову передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который собирает подписи в поддержку самовыдвижения президента России.

Самовыдвиженцу на грядущих выборах главы государства необходимо набрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Таким образом, на каждый субъект России должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей от проживающих на его территории.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства.

Ранее в тот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.