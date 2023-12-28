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20:31, 28 декабря 2023Россия

Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы

Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы президента

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что бюллетень Кадырову передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который собирает подписи в поддержку самовыдвижения президента России.

Самовыдвиженцу на грядущих выборах главы государства необходимо набрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Таким образом, на каждый субъект России должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей от проживающих на его территории.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства.

Ранее в тот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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