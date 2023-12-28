Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на новых снимках

Подписчики высмеяли в сети американскую телезвезду Ким Кардашьян за нелепый фотошоп на новых снимках. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница поделилась серией кадров с рождественской вечеринки. На одном размещенном фото она запечатлена вместе со своей 10-летней дочерью Норт Уэст. Для семейного вечера бизнесвумен надела белое облегающее платье с открытыми плечами, а ее наследница — белые брюки и куртку, оформленную сияющими стразами.

Однако поклонники обратили внимание на одну деталь на снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему у тебя два больших пальца?», «Ким потерпела неудачу с фотошопом», «Все мы знаем, как Ким любит ретушировать свои фото», «Почему ты все еще продолжаешь так сильно редактировать свои снимки? Ты и без этого хороша», «Зачем тебе два пальца?» — высказывались они.

В апреле Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Тогда предпринимательница запечатлела себя в ванной комнате в бежевом бикини и с собранными в гладкий пучок волосами. Однако фанаты обратили внимание на отсутствующий средний палец телезвезды и высмеяли ее в многочисленных комментариях под фото.