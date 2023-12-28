Крымский мост открыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, говорится в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Проезд для машин открыли спустя 20 минут после приостановки, в 1:53 по московскому времени. О перекрытии моста сообщалось ранее. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.