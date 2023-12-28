Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:27, 28 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост открыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stringer / Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, говорится в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Проезд для машин открыли спустя 20 минут после приостановки, в 1:53 по московскому времени. О перекрытии моста сообщалось ранее. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад меняет стратегию по Украине от безоговорочной победы над Россией к переговорам. Чем придется пожертвовать Киеву?

      Раскрыты секреты работы банков

      В США пообещали продолжать добиваться освобождения осужденного в России Уилана

      Крымский мост открыли для автомобилей

      Дипломат указал на неэффективность антироссийской политики Запада

      В США указали на странное приспособление ВСУ на Днепре

      Главком ВСУ защитил диссертацию по праву

      Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в ее постели

      В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до одного доллара в год

      Раскрыты способы распознать скрытый алкоголизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости