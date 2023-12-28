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02:06, 28 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Фото: Stringer / Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки проезда не уточняются.

Ранее Крымский мост перекрывали во вторник, 26 декабря. Движение было открыто спустя час.

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      Марина Совина
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