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13:09, 28 декабря 2023Мир

Лавров предложил способ избавить США от уверенности в своем превосходстве

Лавров: внутреннее потрясение избавит США от уверенности в своем превосходстве

Фото: Unsplash

Только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от уверенности в собственном превосходстве. Такой способ решения данной проблемы предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — заверил министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ощущение в своей уверенности «особенно проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну», даже в случае нарушения конституции своей же страны.

Ранее Лавров заявил, что антироссийскими санкциями западные страны добились лишь сплочения народа России. Он отметил, что у Запада не получилось взбудоражить население страны и поднять протестные волны с помощью экономических рестрикций.

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      Дарья Балацкая
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