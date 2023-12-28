Лавров предложил способ избавить США от уверенности в своем превосходстве

Лавров: внутреннее потрясение избавит США от уверенности в своем превосходстве

Только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от уверенности в собственном превосходстве. Такой способ решения данной проблемы предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — заверил министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ощущение в своей уверенности «особенно проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну», даже в случае нарушения конституции своей же страны.

Ранее Лавров заявил, что антироссийскими санкциями западные страны добились лишь сплочения народа России. Он отметил, что у Запада не получилось взбудоражить население страны и поднять протестные волны с помощью экономических рестрикций.