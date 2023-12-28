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15:46, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В Госдуме попросили привлечь Галкина к уголовной ответственности

Депутат Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина к ответственности за фейки

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь телеведущего и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) к уголовной ответственности за фейки о Российской армии и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

«Я обратился к Генпрокурору с просьбой привлечь Галкина к ответственности», — написал парламентарий. Он также призвал прокуратуру обратить внимание на благотворительную помощь, которую юморист оказывал украинской стороне.

По мнению Лугового, Галкин должен быть наказан за фейки о спецоперации России. «За один только националистический лозунг "Героям слава!" можно заводить папочку с уголовным делом», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) проверит высказывания Максима Галкина и его супруги, певицы Аллы Пугачевой. Юмориста и артистку проверят по статьям 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ, 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

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      Олег Давыдов
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