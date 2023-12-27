Следственный комитет проверит высказывания Галкина и Пугачевой

Shot: Следственный комитет проведет проверку высказываний Галкина и Пугачевой

Следственный комитет России (СКР) снова проверит высказывания российского юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ранее в СКР отказались возбуждать дело, однако появились новые материалы, которые повлияли на решение возобновить расследование. По данным канала, с просьбой о проверке к следователям обратились участники движения «Зов народа».

Юмориста и певицу проверят по статьям 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России») КоАП РФ, 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы. Артист опубликовал фотографию с супругой — на ней пара чокается бокалами вина в одном из ресторанов Израиля. «12 лет узаконенного счастья», — написал ведущий. 23 декабря этого года исполнительница и шоумен отметили никелевую свадьбу.