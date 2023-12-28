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09:49, 28 декабря 2023Экономика

Рост экономики России замедлился

«Ъ»: к концу года рост экономики замедлился, а оптимизм в промышленности ослаб

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В конце года российская экономика начала замедляться. ВВП в ноябре вырос на 4,4 процента, что хуже 5,1 процента в октябре и 5,6 процента в сентябре. По оценкам экспертов, в обозримом будущем выйти на сравнимые темпы роста не удастся, пишет «Коммерсантъ».

Если исключить сезонность, то рост экономики в ноябре составил 0,04 процента, что неотличимо от нулевого роста с учетом точности методики. В целом за 11 месяцев ВВП вырос на 3,3 процента к 2022 году и на 1,2 процента к уровню 2021 года.

Также в ноябре замедлились темпы роста промышленного производства — с 5,3 процента в октябре до 4,3 процента. Внутригодовая динамика выпуска остается на околонулевом уровне с мая. По сравнению с октябрем промышленность выросла на 0,2 процента, а тогда — упала на 0,4 процента по сравнению с сентябрем. Падение в добыче ускорилось с 0,1 процента в октябре до 0,4 процента в ноябре. Энергетический сектор демонстрирует снижение индекса на 0,5 процента.

Опросы Росстата показывают, что оптимизм промышленности в ноябре снизился. Индекс предпринимательской уверенности в добыче снизился на 0,1 процентных пункта, до 1,1 процента, а в обработке — на 1,5 процентных пункта, до 5,1 процента.

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Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с перегретым двигателем автомобиля. По ее словам, если не предпринимать мер по ее охлаждению, то ситуация может выйти из-под контроля. Главной проблемой российской экономики она называет дефицит рабочей силы почти во всех отраслях, который невозможно компенсировать дешевыми кредитами.

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      Платон Щукин
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