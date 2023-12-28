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23:44, 28 декабря 2023Культура

Микки Маус станет общественным достоянием

Персонаж Disney Микки Маус станет общественным достоянием с 1 января 2024 года

Фото: Fred Prouser / Reuters

Персонаж мультфильмов Disney Микки Маус станет общественным достоянием с 1 января 2024 года. Об этом пишет Times.

Отмечается, что образ Микки Мауса смогут бесплатно использовать режиссеры, сценаристы и художники по всему миру. По данным издания, речь идет о самой первой, черно-белой версии персонажа, который впервые появился в немой короткометражной картине 1928 года «Пароходик Вилли».

В соответствии с американским законом об авторских правах, который на протяжении жизни Микки Мауса под давлением Disney несколько раз менялся, за что в насмешку даже получил название «Закона о защите Микки Мауса», монополию можно сохранять 95 лет, и срок этот вот-вот истечет.

Директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс в беседе с Variety назвала это «большим событием». «Все копирайт-сообщество ожидало его с огромным воодушевлением, и наконец-то это свершилось», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Walt Disney Co. в начале 2024 года выплатит квартальные дивиденды впервые за четыре года, прошедшие с приостановки соответствующей практики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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      Марина Совина
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