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04:03, 28 декабря 2023Ценности

Модель возмутилась законами Бразилии из-за ареста после прогулки топлес на пляже

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Бразильская модель Кэролайн Вернер раскритиковала правовую систему страны после того, как ее арестовали за прогулку топлес на пляже. Материал публикует New York Post.

37-летнюю манекенщицу задержали во время выгула собак в городе Балнеариу-Камбориу и отвезли в участок в мае текущего года. В полиции женщине дали блузку, чтобы она прикрыла оголенную грудь. По словам Вернер, правоохранители нарушали ее права, поскольку не давали ей позвонить друзьям или адвокату. Кроме того, модель приковали наручниками к камере.

«К сожалению, в моей стране, хотя Конституция и гарантирует гендерное равенство, на практике этого не происходит, я не могу иметь такую же свободу и чувствую себя принужденной следовать репрессивным законам, — возмутила героиня материала. — То, что должно быть естественным для обоих полов, в конечном итоге запрещается делать женщинам».

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В конечном счете Вернер выдвинули обвинения в нарушении общественного порядка и отпустили из участка. Если вина бизнесвумен будет доказана, ей грозит от трех месяцев до года тюремного заключения. Манекенщице предлагали сделку о признании вины, однако она отказалась, поскольку отсутствовала на слушании, о котором ее не уведомили. Адвокат бразильянки попросил назначать новую дату суда.

«Во многих странах ходить без бюстгальтера — совершенно нормальная практика. Там женское тело не объективировано и не гиперсексуализировано», — высказалась собеседница издания в заключение.

В июле бортпроводница авиакомпании Southwest Airlines унизила пассажирку и выгнала ее из самолета, посчитав, что наряд девушки слишком сексуальный. Отмечается, что на туристке были надеты розовый корсет и брюки карго с заниженной талией.

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      Карина Черных
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