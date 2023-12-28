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20:46, 28 декабря 2023Наука и техника

Tesla перевыпустит автомобиль Model Y

Электрокару Tesla Model Y пообещали глобальное обновление в 2024 году

Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Американский автогигант Tesla выпустит новое поколение одного из своих электрокаров. Об этом сообщает Bloomberg.

Информацию о выпуске обновленной версии Model Y журналистам раскрыли анонимные источники в компании. По их словам, в 2024 году корпорация представит новое поколение автомобиля. Инсайдеры не стали раскрывать подробности релиза, но отметили, что машина получит гораздо более серьезные изменения, чем в октябре. Осенью Tesla выпустила обновленную Model Y с измененным дизайном колес и оптикой.

Массовое производство Model Y обещают запустить уже в середине 2024 года, глобальные продажи начнутся до конца года. Первую партию соберет завод Tesla в Шанхае. Во время новогодних каникул предприятие на две недели остановит производство, чтобы модернизировать сборочную линию. Представитель китайского филиала Tesla отказался от комментариев.

Собеседники Bloomberg рассказали, что причина выпуска новой модели заключается в том числе в возросшей конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров. В Китае Model Y крайне востребована: на долю автомобиля приходится 75 процентов объема продаж среди всех электромобилей бренда.

В сентябре Tesla представила обновленный электромобиль Model 3. Электрический седан получил редизайн, увеличенную до 630 километров дальность хода, улучшенную шумоизоляцию, вентилируемые кресла и настраиваемую переднюю оптику.

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      Андрей Ставицкий
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