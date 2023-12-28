Спикер парламента Гросу: Молдавия присоединилась к реестру ущерба Украине

Парламент Молдавии сразу в двух чтениях проголосовал за соглашение о присоединении республики к реестру Совета Европы по подсчету убытков, причиненных Украине. Об этом заявил спикер законодательного органа Молдавии Игорь Гросу, пишет РИА Новости.

В пресс-релизе сказано, что таким способом Кишинев демонстрирует солидарность с Киевом. Решение было принято 61 депутатом от правящей партии «Действие и солидарность» без участия парламентского меньшинства. Оппозиция выступила против присоединения республики к работе реестра и не явилась на заседание.

В мае 2023 года Совет Европы утвердил создание в Гааге официального реестра ущерба, причиненного Украине в ходе военного конфликта. «Против» проголосовали Азербайджан, Армения, Венгрия, Турция, Босния и Герцеговина.

Как отмечалось незадолго до саммита, в реестр должен войти «весь ущерб, причиненный российскими войсками», чтобы позже можно было «привлечь Россию к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим».

6 декабря в Кишиневе заявили о намерении присоединиться к реестру подсчета ущерба Украине. 19 декабря стало известно, что большинство жителей Молдавии не поддерживают нынешний курс развития страны.