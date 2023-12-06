В Молдавии собрались присоединиться к «реестру ущерба» по Украине

Молдавия решила присоединиться к созданному ЕС «реестру ущерба» по Украине

Молдавия решила войти в соглашение о «Реестре ущерба, нанесенного в результате агрессии Российской Федерации против Украины», созданное странами Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает «Sputnuk Молдова» в своем Telegram-канале.

Законопроект о присоединении к договору был одобрен парламентской комиссией по внешней политике и евроинтеграции Молдавии. В пятницу, 8 декабря, его рассмотрят на заседании парламента республики.

Соглашение о создании реестра было подписано на саммите Совета Европы, который прошел в мае 2023 года в Исландии. Правительства стран ЕС считают, что таким образом смогут помочь украинской стороне возместить понесенные ею в ходе военных действий убытки.

Как отмечалось незадолго до саммита, в реестр должен войти «весь ущерб, причиненный российскими войсками», чтобы позже можно было «привлечь Россию к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим».

Ранее министр юстиции Украины заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. Она также напомнила, что в соответствии с решением лидеров стран Евросоюза доходы, которые будут генерировать финансовые учреждения, где находятся замороженные средства России, могут быть переданы Украине.