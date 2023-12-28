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05:12, 28 декабря 2023Забота о себе

Мужчина с большим пенисом столкнулся с неожиданной проблемой

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Каллум Лайон из Великобритании пожаловался, что столкнулся с неожиданной проблемой из-за большого размера пениса. Об этом сообщает Daily Star.

Лайон рассказал, что несколько лет назад перестал употреблять спиртные напитки, с тех пор он редко выходит из дома и не может найти девушку. По его словам, он надеялся познакомиться с кем-то в интернете, однако столкнулся с неожиданной проблемой: его анкеты удалили со всех сайтов и приложений для знакомств.

Мужчина объяснил, что поводом для блокировки послужили снимки, где он позирует перед зеркалом в спортивных штанах, которые подчеркивают размер и анатомические подробности его гениталий. Несмотря на запрет публиковать подобные фотографии, Лайон не собирается сдаваться и планирует восстановить анкеты. «Меня не должны наказывать за то, что я не могу исправить. Множество женщин выставляют напоказ свои части тела, но удаляют меня», — пожаловался мужчина.

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      Алиса Дмитриева
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