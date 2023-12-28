На смену главному тренеру российского волейбольного клуба пришел его внук

На смену главному тренеру волейбольной «Уралочки» Карполю пришел его внук

Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Ему на смену пришел внук — Михаил Карполь. Ранее специалист возглавлял молодежную команду «Уралочки», был старшим тренером основного состава, а также в сезоне-2021/2022 занимал пост главного тренера.

85-летний Николай Карполь возглавлял «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда стала 11-кратным чемпионом СССР и 14-кратным победителем первенства России.

Николай Карполь также тренировал сборные СССР и России. Вместе с советской командой он стал двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а российскую сборную приводил к двум серебряным олимпийским медалям. Карполь является самым титулованным волейбольным тренером мира.