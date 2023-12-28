На Украине раскрыли десятки занимавшихся контрабандой наркотиков группировок

СБУ раскрыла более 60 группировок, занимавшихся контрабандой наркотиков в ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла с февраля 2022 года несколько десятков группировок, занимавшихся контрабандой наркотиков в Европейский союз (ЕС). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые, в частности, занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. У злоумышленников изъяты оптовые партии товара почти на два миллиарда в гривневом эквиваленте», — говорится в публикации.

Уточняется, что группировки разоблачили в Киевской и Сумской областях. По данным СБУ, среди задержанных оказались двое бывших чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Отмечается, что на территории областей были созданы две нарколаборатории. Во время обысков удалось изъять 23 тонны веществ для изготовления наркотиков, а также 150 килограммов психотропных веществ.

Ранее украинские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков военнослужащим в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Как сообщалось, обвинение предъявили наркодилерам, продававшим психотропные вещества в прифронтовых районах.