Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли десятки занимавшихся контрабандой наркотиков группировок

СБУ раскрыла более 60 группировок, занимавшихся контрабандой наркотиков в ЕС

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла с февраля 2022 года несколько десятков группировок, занимавшихся контрабандой наркотиков в Европейский союз (ЕС). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые, в частности, занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. У злоумышленников изъяты оптовые партии товара почти на два миллиарда в гривневом эквиваленте», — говорится в публикации.

Уточняется, что группировки разоблачили в Киевской и Сумской областях. По данным СБУ, среди задержанных оказались двое бывших чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Отмечается, что на территории областей были созданы две нарколаборатории. Во время обысков удалось изъять 23 тонны веществ для изготовления наркотиков, а также 150 килограммов психотропных веществ.

Ранее украинские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков военнослужащим в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Как сообщалось, обвинение предъявили наркодилерам, продававшим психотропные вещества в прифронтовых районах.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

      Любой россиянин сможет получить от государства до 36 тысяч рублей в год

      В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

      Россиянам пообещали «царство льда»

      Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

      Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

      Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

      Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

      Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости