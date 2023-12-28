Жители российского города сравнили скульптуру с надгробием

Жители Бийска сравнили скульптуру Рериха с могильной плитой

Жители Бийска требуют убрать из снежного городка скульптуру, посвященную 150-летию Николая Рериха. Ледяное изображение русского художника и философа напоминает горожанам могильную плиту, передает телеканал «Бийское телевидение».

Изображение Рериха входит в ледовую композицию «Алтай. Гималаи», открыть которую планируется 28 декабря. В обращениях к администрации местные жители называют скульптуру непраздничной и настаивают на ее сносе.

Глава города Виктор Щигрев, однако, оснований для разрушения композиции не видит. В ответ на жалобы бийчан мэр поясняет, что скульптура вносит весомый вклад в украшение города, а претензий к ее исполнению у властей нет. По его мнению, горожане имеют право на свободу выражения мнения.

Ранее жители другого российского города приняли арт-объект за надгробие. К гранитной карте Екатеринбурга горожане стали приносить гвоздики.