Российские вышки 5G решили настроить под китайские телефоны
Российские сотовые операторы решили настроить вышки 5G под китайские телефоны. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».
Принадлежащая МТС компания «Иртея» ведет переговоры с Tecno Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими китайскими производителями смартфонов. По словам директора по стратегическим коммуникациям компании Александра Сиволобова, с брендами хотят сотрудничать для тестирования их устройств в сетях 5G в диапазоне 4,4–4,9 гигагерца. Это необходимо для корректной работы с российским оборудованием в заданных частотах.
«При обнаружении недочетов в поддержке отечественных мобильных сетей 5G мы представим коллегам список проблем, которые требуют решения для эффективной работы их смартфонов в российских сетях», — пояснил Сиволобов.
Официально поставляемые в Россию бренды либо не работают в российском 5G, либо не поддерживают стандарты отечественного LTE, например, в 2,3–2,4 гигагерца или 832–862 мегагерца. После того как американские и южнокорейские смартфоны от Apple, Google и Samsung перестали сотрудничать с местными операторами, в России хотят разработать софт для китайских гаджетов.
По словам автора Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, в России еще нет коммерческих сетей 5G, однако тестовые зоны нового стандарта запускали с 2021 года. При этом для обкатки технологий использовали зарубежное оборудование, которое потребует обновлений.
В ноябре Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду. Эксперты объясняют такие изменения не деградацией сотовой связи в России, а ростом скорости в отдельных странах и массовым внедрением 5G.