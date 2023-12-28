Российские вышки 5G решили настроить под китайские телефоны

«Ъ»: российские сотовые операторы тестируют в сетях 5G китайские смартфоны

Российские сотовые операторы решили настроить вышки 5G под китайские телефоны. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Принадлежащая МТС компания «Иртея» ведет переговоры с Tecno Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими китайскими производителями смартфонов. По словам директора по стратегическим коммуникациям компании Александра Сиволобова, с брендами хотят сотрудничать для тестирования их устройств в сетях 5G в диапазоне 4,4–4,9 гигагерца. Это необходимо для корректной работы с российским оборудованием в заданных частотах.

«При обнаружении недочетов в поддержке отечественных мобильных сетей 5G мы представим коллегам список проблем, которые требуют решения для эффективной работы их смартфонов в российских сетях», — пояснил Сиволобов.

Официально поставляемые в Россию бренды либо не работают в российском 5G, либо не поддерживают стандарты отечественного LTE, например, в 2,3–2,4 гигагерца или 832–862 мегагерца. После того как американские и южнокорейские смартфоны от Apple, Google и Samsung перестали сотрудничать с местными операторами, в России хотят разработать софт для китайских гаджетов.

По словам автора Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, в России еще нет коммерческих сетей 5G, однако тестовые зоны нового стандарта запускали с 2021 года. При этом для обкатки технологий использовали зарубежное оборудование, которое потребует обновлений.

В ноябре Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду. Эксперты объясняют такие изменения не деградацией сотовой связи в России, а ростом скорости в отдельных странах и массовым внедрением 5G.

