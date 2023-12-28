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17:05, 28 декабря 2023Из жизни

Найденного в пустыне мужчину опознали спустя 47 лет

В США полиция установила личность найденного в пустыне 47 лет назад мужчины

Фото: Reuters

В США идентифицировали мужчину, которого нашли посреди пустыни в штате Аризона 47 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

Туристы обнаружили жертву в ноябре 1976 года. Ею оказался мужчина в возрасте 30-35 лет ростом 172 сантиметра и весом около 65 килограммов. Полиция, прибывшая на место происшествия, установила, что в его голову выстрелили с близкого расстояния. Позже детективы получили отпечатки пальцев мужчины, однако не смогли установить его личность. В ходе расследования сотрудники музея в городе Флагстафф также создали фоторобот жертвы.

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В октябре 2023 года, спустя 47 лет, следователи снова взялись за дело мужчины. Отпечатки его пальцев пробили по базам данных, что невозможно было осуществить 50 лет назад. Наконец, мужчину идентифицировали как Луиса Алонсо Паредеса, уроженца Сальвадора. На данный момент следователям не удалось найти ни одного из его родственников.

Ранее сообщалось, что жительница США, удочеренная при рождении, воссоединилась с родной матерью спустя более чем 60 лет разлуки. Дайан Базелла родилась в 1960 году и никогда не видела родителей.

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