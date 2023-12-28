Новый президент Аргентины направил в Конгресс пакет реформ на сотни страниц

Президент Аргентины Хавьер Милей направил Конгрессу комплексный пакет реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей направил в Конгресс страны пакет реформ на сотни страниц, касающийся экономики и госуправления. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Милей расширил свой подход шоковой терапии за пределы экономической политики и законопроект охватывает также множество аспектов государственного управления.

Проект реформ предполагает ряд мер, в том числе отмену первичных выборов в Аргентине и взимание платы за обучение в университетах, а также приватизацию 41 государственной компании и усиление полномочий президента в области экономической политики на протяжении всего его срока.

При этом проект реформ Милея должен столкнуться с сопротивлением в Конгрессе, где партия аргентинского лидера имеет меньшинство.

Ранее в центре Буэнос-Айреса прошел митинг против политики и реформ нового президента Аргентины. На него пришли несколько тысяч человек. Его организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями, протестующие заявили о незаконности реформ Милея.