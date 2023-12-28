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09:19, 28 декабря 2023Путешествия

Огромные пробки на границе России и Грузии попали на видео

Водитель описал пробки на границе России и Грузии фразой «ребята, не рыпайтесь»

Скопление автомобилистов на границе России и Грузии попало на видео. Кадры и подробности случившегося публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Как уточняет источник, на контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс образовались огромные пробки из-за непогоды. На кадрах, снятых очевидцами, видно множество автомобилей на дороге, ожидающих очереди для прохождения границы. При этом на улице — сильный снегопад.

«Ребята, у меня для вас плохие новости. Не рыпайтесь, Казбек закрыт», — такой фразой описал происходящее голос за кадром на одном из опубликованных в сети видео.

Ранее в четверг, 28 декабря, сообщалось, что на границе России с Грузией образовались огромные заторы из-за погодных условий и закрытия КПП. По словам очевидцев, пробки начинаются за несколько километров до погранперехода, у некоторых автомобилистов уходит около 13 часов на прохождение границы. При этом в чатах люди жалуются на то, что многие водители пытаются пролезть без очереди.

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      Марк Успенский
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