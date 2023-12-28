От Рудковской потребовали деньги за нарушение авторских прав

От Рудковской потребовали 155 тысяч рублей через суд за нарушение авторских прав

На российского продюсера Яну Рудковскую подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом пишет издание «Страсти».

К ООО «Поста да вип», учредителем которой является Рудковская, подали два иска. Истцами выступили компании ООО «Восьмая Заповедь» и ООО «Правовая Защита», они потребовали взыскать с продюсера 155 тысяч рублей.

Отмечается, что Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в адрес которого и пришли исковые заявления.

Ранее Яна Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России. По мнению медиаменеджера, такое звание заслужили певец SHAMAN и исполнительница Анна Asti. Рудковская добавила, что SHAMAN очень сильно выстрелил в прошлом году, несмотря на то что кому-то это могло не понравиться.