Посол Антонов: США придерживаются концепции «воевать до последнего украинца»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву, высмеяв его и отметив, что Соединенные Штаты, как и ранее, придерживаются концепции «воевать до последнего украинца», однако теперь им стало не хватать денег. Его слова приводит диппредставительство в США в своем Telegram-канале.

«Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением — "сколько хватит денег"», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что американцы осознают тщетность тщетность поддержки Киева, однако продолжают оказывать ему финансовую помощь, обрекая большое количество украинцев на гибель.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европе следует выделять больше средств для Украины. Политик отметил, что Вашингтон тратит намного больше денег на помощь Киеву, чем европейские страны.