Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине

Трамп призвал Европу помогать Украине наравне с США

Европе следует выделять больше средств для Украины, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу Just the News.

Политик отметил, что Вашингтон тратит намного больше денег на помощь Киеву, чем европейские страны. Он призвал их «сравнять счет», подчеркнув, что в противном случае США не смогут продолжать поддерживать Украину.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу из-за недостаточной помощи Украине. В частности, он предлагал властям США перестать помогать Киеву до тех пор, пока европейские союзники не начнут тратить больше средств на его поддержку.