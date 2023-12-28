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05:37, 28 декабря 2023Мир

Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине

Трамп призвал Европу помогать Украине наравне с США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европе следует выделять больше средств для Украины, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу Just the News.

Политик отметил, что Вашингтон тратит намного больше денег на помощь Киеву, чем европейские страны. Он призвал их «сравнять счет», подчеркнув, что в противном случае США не смогут продолжать поддерживать Украину.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу из-за недостаточной помощи Украине. В частности, он предлагал властям США перестать помогать Киеву до тех пор, пока европейские союзники не начнут тратить больше средств на его поддержку.

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      Марина Совина
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