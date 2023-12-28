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17:50, 28 декабря 2023Силовые структуры

Планировавшего напасть на подмосковную школу девятиклассника арестовали

Суд в Подмосковье отправил в СИЗО подростка, планировавшего напасть на школу

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Подмосковье арестовал 15-летнего подростка, планировавшего напасть с оружием на учащихся школы №5 в Егорьевске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девятиклассник пробудет находиться в СИЗО два месяца. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

Сотрудники ФСБ задержали школьника из Московской области в четверг, 28 декабря. В его телефоне силовики обнаружили переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы по оружию и нападению на учебное заведение. По некоторым данным, подросток состоял в террористической группе.

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      Олеся Мицкевич
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