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12:09, 28 декабря 2023Бывший СССР

Польские пограничники помешали доставке литовской военной помощи на Украину

Сейм Литвы: помощь для Украины простаивает на польской границе до суток

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Гуманитарные конвои с помощью для Украины из Литвы задерживают на пограничном контроле с Польшей, проверки длятся до суток. Об этом в эфире национального радио LRT заявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского сейма Лауринас Касчюнас, передает агентство ТАСС.

«Таможенные процедуры и процедуры пропуска через границу Польши с Украиной занимают уже не часы, они затягиваются до суток», — рассказал глава комитета безопасности. В Вильнюсе также отметили, что дольше всего проверяют грузовики с военной помощью и товарами двойного назначения.

Касчюнас согласен с необходимостью контроля за пересекающими границу грузами, но уверен, что процесс все же необходимо упрощать. Возможным решением литовский депутат видит привлечение к перевозкам польских транспортных компаний, но это стоит дополнительных денег.

Кроме того, в ноябре польские перевозчики начали блокаду трех КПП на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских транспортных компаний. 27 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к местным водителям с просьбой отказаться от блокады украинской границы.

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      Глеб Палехов
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